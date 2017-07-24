Факторы против рубля: аналитики предсказывают обвал национальной валюты

Американские спекулянты ждут обвала рубля. Это следует из отчета комиссии по товарным фьючерсам США. На падение российской валюты ставят восемь крупных игроков, пять из которых — управляющие клиентскими средствами хедж-фонды. Более того, судя по объему коротких позиций, игроки сейчас уверены в падении рубля даже больше, чем перед обвалом в декабре 2014-го. Работает несколько факторов: слабая нефть, ожидание новых санкций против России. Кроме того, рубль слишком долго был дорогим.



Дмитрий Степанов, независимый аналитик , независимый аналитик

«Рубль достаточно сильно укрепился, и уже многих инвесторов начало беспокоить, где же эта точка разворота, потому что бесконечно укрепляться национальная валюта не может, тем более, что это происходило значительно быстрее, чем росла нефть. И вот мы эту точку нашли. Катализатором здесь было множество факторов: это и давние слухи о возможности наращивания новых санкций против России, и резко нисходящая позиция по нефти — она стала достаточно быстро снижаться последние недели, и это, в общем, оказывает достаточно сильное давление. Если инвесторы пару месяцев назад агрессивно стояли в покупку рубля, то сейчас все наоборот. То, что мы будем видеть, вероятно, в ближайшие недели — это сохранение тренда. Вероятно, доллар будет запаздывать за евро, потому что инвесторы активно продают его и на внешних рынках. Полагаю, что доллар будет примерно находиться на текущих уровнях против рубля, а если укрепится, то вряд ли сильно, в диапазоне, наверное, 0,5-1 рубля максимум. Что касается евро, вероятно, тренд укрепления продолжится. Мы увидим движение в область 72-73 рубля за одну европейскую единицу. Поэтому в такой ситуации, конечно, инвестор продает, и дальше большая часть выходит евро, соответственно, и покупают европейские облигации, прежде всего немецкие, которые стали показывать очень интересную доходность, что опять-таки не в пользу нашей экономике. Факторы против рубля, и, вероятно, рубль наш будет снижаться».





Недавно стало известно о возможных новых санкциях США против России — их могут принять во вторник. Кроме того, СМИ сообщили, что из-за поставок турбин Siemens в Крым санкции против Москвы по предложению Германии может расширить Евросоюз . Рубль начал рабочую неделю с падения, доллар превысил 60, а евро впервые с осени дошел до 70-ти. Ждать ли обвала нацвалюты?

«Мы сейчас видим, что идет как бы тренд на постепенное ослабление рубля. Я все-таки надеюсь, что ситуация с экономикой и ситуация с платежным балансом в России позволит рублю удержаться от стремительного падения. То есть саму идею я не рассматриваю как повод для того, чтобы рубль конкретно обвалился. Конечно, если начнутся какие-то спекулятивные движения, там возможны какие-то более сильные тренды, но в конечном итоге вся информация уже учтена в рынке, кто-то уже вышел из рубля. То есть, в принципе, у меня нет такого прогноза, что рубль конкретно обвалят».



В ближайшую пятницу пройдет заседание ЦБ по денежно-кредитной политике. Ряд экспертов предполагают, что регулятор в этот раз воздержится от снижения ставки. Впрочем, Банк России будет в первую очередь ориентироваться не на западные санкции и курс рубля, а на инфляцию, а она, как известно, ускорилась из-за высоких цен на плодоовощную продукцию.