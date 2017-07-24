Украина готова раздать свою энергетику почти даром

На Украине озвучены новые масштабные планы продажи государственного имущества. В соответствии с требованиями Международного валютного фонда Киев готовится выставить на торги пакеты акций важнейших энергетических предприятий. Кому и почем они достанутся - и к каким последствиям для рядовых жителей Украины приведет подобная распродажа?

Фонд госимущества Украины объявил о начале проведения аукционов по продаже пакетов акций семи энергетических компаний. В частности, на продажу выставлены по 25% акций Одессаоблэнерго, Донецкоблэнерго, Донбассэнерго, Сумыоблэнерго, Днепрооблэнерго, Западэнерго, Киевэнерго. Начальная цена всех энергетических компаний в сумме составляет 3,647 млрд грн или 140 млн долларов. Торги назначены на 15-18 августа.



От продажи всех облэнерго Украина планировала выручить около 300 млн долларов. Однако вопрос, найдутся ли инвесторы, готовые вложиться в украинскую электроэнергетику. До сих пор попытки массовой приватизации госимущуства на Украине проваливались. Например, в прошлом году аукционы на продажу еще шести облэнерго с долей государств от 46% до 70% переносились.



Зачем Украина вообще пошла на приватизацию важнейших активов в энергетике? Таково требование МВФ – приватизировать облэнерго до лета 2017 года. С помощью распродажи госсобственности Украина должна пополнить свой дефицитный бюджет. И без выполнения этих условий (как и проведения пенсионной реформы и распродажи сельхозземель) Киев не может рассчитывать на очередной кредитный транш от МВФ.



При дефиците бюджета в 77 млрд грн потенциальные 3-4 млрд грн за семь облэнерго, конечно, вряд ли решат финансовые проблемы Украины. Но в рамках программы приватизации в целом до 2020 года в стране планируется приватизировать 893 из 3,4 тыс. госпредприятий.



Однако Киев пока справляется с этим из рук вон плохо. Приватизационная программа постоянно проваливается. В 2016 году федеральный бюджет пополнится всего на 188,9 млн грн (7,3 млн долларов) от приватизации, тогда как согласно Бюджетному кодексу Фонд госимущества должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн (660 млн долларов).





Этот год не исключение. В январе-апреле 2017 года бюджет получил от приватизации госимущества смешные 28,76 млн грн, тогда как по плану должен выручить от приватизации 17,1 млрд грн. В итоге план на год по состоянию на 5 мая выполнен только на 0,17%, говорит независимый украинский экономист Александр Колтунович . «В нынешней политической и экономической ситуации на Украине госпредприятия можно продавать только за гроши, а рассчитывать на участие в приватизации солидных инвесторов не приходится», - объясняет Колтунович.



Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает маловероятным, что Фонд госимущества Украины может привлечь от продажи всех пакетов облэнерго 300 млн долларов.

«С каждой облэнерго ситуация индивидуальная - где-то есть оборудование, которое стоит некоторых денег, где-то нет, и оценить это можно только на месте. Полагаю, что 300 млн долларов - это предельная цифра, а реальная будет на 20-30% ниже», - говорит гендиректор ИК «Форум» Роман Паршин.





«Понятно, что далеко не все активы могут быть проданы по более-менее выгодной для государства цене. Одесский порт не удалось продать даже с дисконтом в 50%. Но чтобы получить транш МВФ и хоть как-то сводить концы с концами, активы придется продавать. Особенно с учетом того, что только до конца 2019 года страна должна будет выплатить 12,8 млрд долларов по внешним долгам», - говорит Алексей Антонов из «Алор брокер».



Эксперты не берутся гадать, кому могут быть интересны выставленные облэнерго. Единственными потенциальными покупателями называют украинских олигархов, которые уже владеют пакетами акций в тех или иных облэнерго. В частности, речь идет о группе «Приват» Игорья Коломойского, компании «Энергетический стандарт» Константина Григоришина и «ДТЭК» Рината Ахметова. Российским инвесторам принять участие в распродаже украинских активах вряд ли дадут, даже если таковые и нашлись бы.

«Скорее всего, никакого интереса к активам иностранный частный капитал не продемонстрирует и покупателями станут украинские олигархи, которым в принципе энергосистема уже принадлежит. Для них приватизация будет означать получение большей свободы, а значит, тарифы будут расти значительно быстрее», - говорит Антонов.



Учитывая критическую ситуацию в энергетике приватизация энергетических активов позволит Киеву, во-первых, самоустраниться от проблем энергогенерирующих компаний, а во-вторых, найти крайнего в их лице, рассуждает он. Напомним, что украинские ТЭС страдают от дефицита антрацита, который добывают на Донбассе. Но из-за блокады Киевом ДНР и ЛНР дешевый уголь перестал поступать на Украину. В итоге власти надеются, что спасет ситуацию южноафриканский и американский уголь, который должен прийти в августе-сентябре. Тот факт, что этот уголь будет существенно дороже донбасского, мало кого волнует.



Чтобы привлечь покупателей, скорее всего, цены на облэнерго придется снижать. За последние десять лет, например, стоимость госпакета Одесского припортового завода упала с 1 млрд долларов до всего 200 млн долларов, то есть в пять раз. Но даже это не помогло. Недавно ОПЗ остановил производство, а все имущество завода конфисковано в пользу государства



«Задумайтесь: за блокирующие госпакеты в 7 энергогенерирующих компаний, формирующий «костяк» энергосистемы одной из крупнейших стран Старого Света, государство планирует получить всего 140 млн долларов. По сути это уже не приватизация, а дарение, поскольку ни о какой очевидной финансовой выгоде для государства говорить не приходится, - говорит Антонов и объясняет происходящее, - Время для приватизации крайне неудачное - внутренний конфликт, тающая поддержка власти населением в связи с непопулярной пенсионной реформой, огромный внешний долг, высокие риски дефолта - все эти факторы обесценивают активы».



Остается добавить, что инфраструктура украинских облэнерго сильно изношена, поэтому новому собственнику понадобится вложить много средств на ее модернизацию и обновление. Однако отбить эти инвестиции будет крайне сложно, учитывая, что тарифы на энергию устанавливаются государством.



Именно поэтому Фонд госимущества Украины ранее говорил, что надо продавать госпакеты акций облэнерго после того, как Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в энергетике (НКРЭ) переведет облэнерго на так называемую систему стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирование). Это система, которая гарантирует электросетевым компаниям возврат вложений и доход на капитальные инвестиции. Кроме того, у компании появляется стимул снижать издержки, так как сэкономленные средства остаются у них.



Введение такой системы, конечно, сделало бы облэнерго куда более привлекательными активами. С другой стороны, переход на систему стимулирующего тарифообразования обязательно приведет к росту тарифов на электроэнергию. Вот только осилят ли жители Украины очередное повышение стоимости услуг ЖКХ?



За 2014-2017 годы тарифы на электроэнергию и так выросли уже на 321,4%, на газ, отопление и горячую воду – и того больше. В среднем в 2017 году один владелец лицевого счета (семья) платит за жилищно-коммунальные услуги на Украине 915,3 грн (чуть больше двух тысяч рублей) в месяц, тогда как в 2013 году это было 250,1 грн. При этом, средняя зарплата в стране остается крайне низкий – 6,5 тыс. грн или 250 долларов (около 15 тысяч рублей в месяц).