Деда Мороза задумали переселить в дворец за 350 миллионов рублей

Дед Мороз может переехать из старого терема в Великом Устюге в новый дворец стоимостью 350 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников , передает «Интерфакс»

«Пропускная способность терема Деда Мороза — не более 6,5 тысячи человек в сутки. Необходимо увеличивать площадь его дома. Для этого требуется порядка 350 миллионов рублей на строительство. Мы заявились в Минкульт , заканчиваем корректировку проектной документации. Будем строить новый дворец, место определено», — заявил он.

Строительство начнется в следующем году и продлится два года, если проект попадет в соответствующую федеральную программу. По словам Кувшинникова, также планируется развивать Зоосад Деда Мороза, самый северный зоопарк страны. За последние пять лет в инфраструктуру Великого Устюга вложили 5,5 миллиарда рублей.

Площадь владений Деда Мороза составляет 43 гектара, на которой располагается двухэтажный терем. Там он живет, принимает гостей и читает поступающие письма.