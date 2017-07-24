Американская компания вживит микрочипы десяткам своих сотрудников

Располагающаяся в американском штате Висконсин компания Three Square Market вживит 50 своим работникам под кожу микрочипы.

Как сообщает BBC, с их помощью люди смогут использовать электронное оборудование фирмы. В частности, благодаря вживлённым чипам они смогут открывать двери с цифровыми замками, подключаться к компьютерам, использовать офисную технику.

Отмечается, что чипы стоимостью $300 будут бесплатно вживляться людям. Все они добровольно согласились на операцию.

В мае 2016 года сообщалось, что в Индонезии в преступников, уличённых в педофилии и изнасилованиях, вживят микрочипы, чтобы в любой момент времени полиция могла проверить их местонахождение.