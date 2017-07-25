У работающих пенсионеров увеличится пенсия

Первого августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет пенсий. Как рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России , их сегодня в стране 42 миллиона, это примерно треть от неработающих.



"На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы, - уточнили в Минтруде . - Корректировка носит беззаявительный характер, обращаться за ней никуда не требуется".

Как объясняют в министерстве, в отличие от традиционной индексации прибавка к пенсии работающих пенсионеров носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов.



"Стоимость балла в 2016 году менялась, но для большинства работающих пенсионеров будет браться стоимость в размере 74,27 рубля за балл, - уточнили в Пенсионном фонде России. - Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того, чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей".





Что касается пенсий неработающим пенсионерам, то они будут проиндексированы с 1 февраля 2018 года. Так же, как и все социальные выплаты. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин . Он уточнил, что речь идет о ежемесячных выплатах, которые предусмотрены для семей с детьми, для различных льготных категорий.

"Это касается и пенсий неработающим гражданам - это все автоматически будет индексироваться на фактическую инфляцию", - отметил министр. По его словам, расходы по данным выплатам заложены в проекте федерального бюджета.



Кроме того, Максим Топилин отметил, что все публичные обязательства, которые предусмотрены действующим законодательством, сохраняются. "Каких-либо изменений мы не предусматриваем, - добавил он. - Налогов и иных поступлений достаточно, чтобы обеспечивать взятые на себя обязательства перед гражданами".



Как напомнили "Российской газете" в Минтруде, индексация социальных пособий, а также пенсий неработающим россиянам проводится ежегодно 1 февраля. При этом пособия и пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции за предыдущий год.