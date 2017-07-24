МВФ подтвердил восстановление экономики России в 2017 году



Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил в понедельник свой апрельский прогноз о постепенном восстановлении экономики России в 2017 году. Об этом говорится в распространенном июльском бюллетене "Перспектив развития мировой экономики" организации, подготовленном к его выездному годовому собранию в Куала-Лумпуре (Малайзия).

"Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 году, в соответствии с апрельским прогнозом", - говорится в документе.