СМИ узнали, когда в России подорожает бензин

Эксперты компании Vygon Consulting на основании проведенного исследования экономической ситуации прогнозируют, что до конца лета цены на бензин в России останется неизменной. Рост розничных цен на бензин в России ожидается не раньше сентября 2017 года. Такие данные приводит аналитическое агентство Vygon Consulting, которое провело специальное исследование. Об этом сообщает газета Известия .

Как следует из материалов исследования, по итогам второго полугодия бензин не должен подорожать более чем на 1%. По данным издания, рост цен на бензин и дизельное топливо прекратился в июле текущего года. Последние две недели в российских регионах цена на топливо сохраняется на одном уровне. А кое-где автомобилисты и вовсе заметили незначительное снижение стоимости бензина.