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Операторам грозят миллиардные штрафы из-за закона Яровой
Антитеррористический «пакет Яровой» грозит крупнейшим российским сотовым операторам штрафом в 45 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Институт исследования интернета.
Эксперты рассказали о новом регламенте ЕС о защите данных, который вступит в силу в мае 2018 года. Из этого документа следует, что хранить данные европейских абонентов можно только с разрешения спецслужб. В «законе Яровой» при этом не прописаны ограничения или запрет на хранение трафика иностранных граждан.
В Институте исследования интернета пояснили, что, если российская компания «будет хранить данные пользователя из ЕС без его согласия или предоставит эти данные российским правоохранительным органам без решения суда, она нарушит новый регламент». За это предусмотрен штраф в 20 миллионов евро или же до четырех процентов от годовой выручки. Как отмечают «Ведомости», если рассчитывать штраф, отталкиваясь от последней цифры, то большой четверке российских операторов (МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2) придется заплатить штраф примерно в 45 миллиардов рублей. Инциденты с нарушением европейского регламента могут произойти уже летом 2018 года, во время Чемпионата мира по футболу в России.
«Закон Яровой» был представлен депутатом Госдумы Ириной Яровой. Его приняли летом 2016 года. Этот документ обязывает операторов связи по три года хранить все переписки и телефонные разговоры пользователей, а также вводит уголовную ответственность для несовершеннолетних по нескольким статьям. Документ вступит в силу 1 июля 2018 года.
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