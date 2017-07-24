

Российский пакет антитеррористических законов ("пакет Яровой") может обернуться для четырех крупнейших российских сотовых операторов штрафом в 45 миллиардов рублей, поскольку предполагает хранение и личных данных граждан ЕС , а это будет противоречить европейским нормам, пишет в понедельник газета "Ведомости".

Европейский регламент о защите личных данных был опубликован в мае 2016 года и вступает в силу 25 мая 2018 года. "Пакет Яровой" был принят летом 2016 года и обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу 1 июля 2018 года.



"Закон Яровой может стоить операторам миллиарды рублей штрафов. Хранить придется в том числе личные данные граждан ЕС, а это противоречит европейским нормам", — пишет газета.



Как говорится в публикации, нарушение иностранными компаниями европейских правил обработки данных, которые начнут действовать в мае 2018 года, может повлечь за собой серьезные штрафы – до 20 миллионов евро или до 4% от годовой глобальной выручки в зависимости от того, какая сумма больше.



"Если рассчитывать штраф, отталкиваясь от последней цифры, большой четверке российских операторов придется заплатить штраф суммарным размером около 45 миллиардов рублей", — пишут "Ведомости".





Представители МИД Минкомсвязи России и директората Еврокомиссии по сетям связи не ответили на запросы "Ведомостей". Представители МТС , "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2 отказались от комментариев газете.