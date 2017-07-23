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Молодежь пожаловалась на высокую стоимость презервативов
Участники молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов, сообщает РИА Новости.
Попова отреагировала на это обещанием передать жалобу руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.
«Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву», — заявила руководитель Роспотребнадзора.Как сообщает ТАСС, этот разговор возник на секции, посвященной проблеме распространения ВИЧ-инфекции.
Попова также рассказала об инициативе, которая предполагает при продаже контрацептивов предлагать в аптеке информационные материалы о ВИЧ-инфекции.
В ходе форума глава Роспотребнадзора назвала российские города, которые лидируют по числу заражений ВИЧ и СПИДом. Это Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.
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