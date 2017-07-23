Молодежь пожаловалась на высокую стоимость презервативов

«Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву», — заявила руководитель Роспотребнадзора.Как сообщает ТАСС , этот разговор возник на секции, посвященной проблеме распространения ВИЧ-инфекции.

Попова также рассказала об инициативе, которая предполагает при продаже контрацептивов предлагать в аптеке информационные материалы о ВИЧ-инфекции.

В ходе форума глава Роспотребнадзора назвала российские города, которые лидируют по числу заражений ВИЧ и СПИДом. Это Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.