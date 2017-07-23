В Минфине предположили возможность разрешить расчеты в криптовалюте в Крыму

Минфин России предположил возможность разрешить расчеты криптовалютой на территории Крыма в целях развития иностранного туризма. Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».

«Чтобы реконструировать иностранный туризм в Крыму, для того, чтобы люди, которые там были, не преследовались у себя на родине, за то, что были в Крыму, и об этом узнавали, потому что они расплачивались там карточками, может быть, можно было бы и подумать, и сделать какие-нибудь исключения. Пока, конечно, никаких серьезных проработок на эту тему нет», — сообщил Моисеев.

Он добавил, что пока никакого фактического запрета использования криптовалюты в России нет. По его словам, невозможно запретить криптовалюты и «сделать вид, что их нет». « Люди и дальше будут покупать те же биткоины в кафе за наличные деньги, и это мы должны исключить, В рамках белого поля — торгуйте, а если зарабатываете — платите налог», — отметил Моисеев.