Офицера Росгвардии заподозрили в переклеивании ценников в «Ленте»

Следственные органы СКР по Брянской области возбудили уголовное дело в отношении офицера регионального управления Росгвардии, переклеивавшего штрих-коды на товарах в гипермаркете сети «Лента» . Об этом в пятницу, 21 июля, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

Как отмечается, мужчина неоднократно переклеивал ценники на товарах, занижая их стоимость. Сотрудника Росгвардии задержали, когда он очередной раз пришел рассчитываться на кассу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В октябре 2016 года сообщалось, что житель Нижнекамска покончил с собой после того, как его уличили в попытке украсть две бутылки водки в гипермаркете сети «Лента».