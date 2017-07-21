Россельхознадзор вновь фиксирует нарушения в продукции белорусских компаний

Россельхознадзор вновь выявил нарушение норм и требований РФ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в продукции животного происхождения ряда белорусских предприятий, сообщает российское ведомство в пятницу.

Россельхознадзор, в частности, с 25 июля вводит временные ограничения на поставки продукции с белорусского "Белоруснефть-Особино" из-за выявления в мясе птицы наличия остатков энрофлоксацина, а также "Молодечненского молочного комбината" (Воложинский филиал), так как в его продукции обнаружены остатки линкомицина в сухом обезжиренном молоке.

Также служба по аналогичным причинам устанавливает режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции "Гродненского мясокомбината", КФХ "ДАК", "Племптицезавода "Белорусский", ОАО "Здравушка-милк" (Березинский филиал), "Калинковичского мясокомбината", а также "Квинфуда".

Помимо этого, ведомство повторно выявило остатки тилмикозина, а также бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы "Агрокомбината Скидельский" (филиал "Скидельская птицефабрика"). В субпродуктах птицы ОАО "Александрийское" Россельхознадзор обнаружил остатки энрофлоксацина.

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий. Например, в начале июля ведомство сообщало, что может ограничить ввоз мясо-молочной продукции сразу с нескольких белорусских предприятий из-за повторяющихся нарушений.