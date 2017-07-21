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Центробанк отозвал лицензию у казанского банка Спурт
Банк России с 21 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанского банка "Спурт", говорится в сообщении регулятора.
Банк России с 28 апреля возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком "Спурт" сроком на полгода. Одновременно Банк России с 28 апреля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ "Спурт" сроком на три месяца.
Банк является участником системы страхования вкладов.
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