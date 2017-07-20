Названа августовская точка падения рубля



Российская валюта к концу лета может подешеветь до 70 рублей за доллар. С таким прогнозом выступил директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев . Слова эксперта передаёт издание «Московский комсомолец».

«В рамках негативного сценария курс доллара может вырасти уже в ближайшие недели до 65 рублей, а к концу лета — до 70 рублей. Препятствовать этому не будут ни отечественные чиновники, ни иностранные инвесторы», — заявил Разуваев.



Разуваев добавил, что ослабление рубля – это самый быстрый и надёжный способ пополнить бюджет. Ранее американская корпорация Goldman Sachs посоветовала инвесторам зафиксировать прибыль по спекулятивным сделкам с российским рублём.