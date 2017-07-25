Цукерберг заочно поспорил с Маском о конце света из-за искусственного интеллекта

Глава Facebook Марк Цукерберг назвал «безответственной» позицию основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно угроз, которые несет человечеству развитие искусственного интеллекта. С таким заявлением предприниматель выступил во время трансляции в Facebook Live, сообщает CNBC.

Один из пользователей соцсети поинтересовался мнением Цукерберга относительно недавнего заявления Маска, где тот признался в опасениях из-за развития искусственного интеллекта в будущем. Цукерберг ответил, что настроен оптимистично, поскольку, по его мнению, искусственный интеллект сделает жизнь людей только лучше. «Сценарии конца света очень безответственны», — заявил создатель Facebook.

17 июля Илон Маск, выступая на встрече Национальной ассоциации губернаторов, заявил, что «искусственный интеллект является главной угрозой, с которой сталкивается человеческая цивилизация». По мнению Маска, искусственный интеллект может быть задействован в информационной войне, в частности распространении фейковых новостей. Бизнесмен отметил, что в его распоряжении имеется доступ к самым передовым технологиям искусственного интеллекта.

В июле 2017 года Маск предупредил о катастрофе, на пороге которой находится человечество. «Мировая популяция стремится к краху, но мало кто это видит или заботится об этом», — прокомментировал в Twitter бизнесмен публикацию New Scientist, где рассказывалось о старении населения и ограничении доступа к пищевым ресурсам.