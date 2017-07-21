У россиян резко вырос спрос на перелеты в Москву

Поток путешественников в Москву из других городов России резко вырос летом 2017 года. Об этом эксперты туристического сервиса Biletix рассказали корреспонденту «Ленты.ру»

Специалисты выяснили, что количество забронированных россиянами авиабилетов в столицу (туда и обратно) на июнь-август увеличилось на 60 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Также стало известно, что наибольшее число туристов пребывает в российскую столицу из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска и Тюмени.

Популярности Москвы способствует удешевление перелетов. Так, цены на билеты из Екатеринбурга в столицу и обратно упали этим летом на 16 процентов, до 5,9 тысячи рублей в среднем. Тарифы на полет из Петербурга снизились на 12 процентов и составили 4,9 тысячи рублей в оба конца.

Ранее в июле стало известно, что спрос на путешествия в Калининград, Ростов-на-Дону и Сочи из других городов страны существенно увеличился за первую половину 2017 года.