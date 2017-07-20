Олимпийская экипировка россиян оказалась иностранного производства

Часть экипировки юношеской олимпийской сборной России, разработанной Zasport, была произведена по контракту в Турции. Об этом сообщает РБК.

По данным РБК, надпись «made in Turkey» была замечена на этикетке полотенца, которое получили журналисты на презентации новой формы команды для Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Представитель Zasport уточнил, что «все модели и лекала экипировки юношеской команды разработаны в России и продукция маркирована «Designed in Russia», но произведена коллекция была не только в РФ. «Чтобы подготовить форму для юношеской сборной в указанные сроки именно с теми характеристиками, к которым мы стремились, мы дополнительно искали надежное производство <…> и выбрали фабрику в Турции», - пояснили в компании.

Футболки, купальники, плавки и часть костюмов изготовлены в России, а полотенца, рюкзаки, сумки и остальная экипировка - в Турции. Обувь для спортсменов была предоставлена компанией Adidas.

Основателем бренда Zasport является дизайнер Анастасия Задорина , дочь генерал-полковника ФСБ и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина . Zasport была выбрана новым экипировщиком олимпийской сборной вместо Bosco di Ciliegi в начале 2017 года.

Задорина - дизайнер футболок с надписями «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры» и других.