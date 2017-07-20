ЦБ отозвал лицензию у московского банка



Банк России с четверга, 20 июля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Межтопэнергобанка» . «Межтопэнергобанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, банк проводил кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Также, по данным Центробанка, кредитная организация не соблюдала требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



«Межтопэнергобанк» - участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля банк занимал 108 место в банковской системе России.