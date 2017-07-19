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СМИ рассказали о сложностях запуска турбин Siemens в Крыму
России удалось обойти санкции Евросоюза, доставив в Крым газовые турбины производства немецкого Siemens, и теперь пытается запустить их самостоятельно без помощи производителя, чего не делала еще ни одна российская компания, пишет Reuters. Портал отмечает, что турбины, по заявлению Siemens, были поставлены в Крым «за спиной» немецкой компании, которая не будет участвовать в их установке. Теперь Москва должна будет подумать, как запустить электростанции и обеспечить Крым стабильной электроэнергией, сообщает Reuters.
Кроме того, отмечает агентство, Siemens подал иск против своего российского покупателя и пообещал не допустить монтажа и запуска турбин в Крыму. Однако если Россия найдет способ запустить и обслуживать турбины, это снова покажет способность Москвы игнорировать санкции, констатируют авторы статьи.
В то же время опрошенные эксперты в отрасли заявляют, что запуск турбин без инженеров Siemens или их партнеров будет очень сложен, хотя и выполним. А несколько источников в отрасли указали на опыт российской компании РОТЕК в обслуживании турбин Siemens. Эта компания входит в Группу Ренова.
Часть турбин Siemens, которые уже обслуживает РОТЕК, установлены на станциях, принадлежащих Газпрому. В их обслуживании принимает участие также компания Теплоэнергоремонт-Сервис.
Но любая российская компания, согласившись запускать турбины в Крыму, столкнется с «очень высоким» риском санкций, отмечает партнер российского офиса юридической компании Dentons Артем Жаворонков, а у Реновы есть активы в Евросоюзе и США, у Газпрома - в Европе.
Если все компании откажутся это делать, то Технопромэкспорт, которая строит станции в Крыму, может самостоятельно набрать специалистов, которые решат задачу, сказали эксперты. А источник, близкий к строительству станций, уверяет, что такой набор специалистов уже идет. Нехватки в специалистах может не быть - в России установлено 18 турбин этой же модели.
«Если ставить без Siemens - гарантии, конечно, не будет. В этом случае сложно будет найти детали и найти организацию, которая сможет заменить и заново запустить», - сказал один из специалистов в отрасли.
Турбины, хотя и не последней модели, сложны. В ее составе есть высокотехнологичные компоненты - газовые лопатки, которые приводят турбину в движение. Их нужно менять каждые три-четыре года, и решить эту проблему можно, купив запчасти в Китае или наладив производство в России. Также возможна закупка через посреднические компании.
«В России есть организации, которые в принципе могут сделать лопатки», - сказал источник в белорусской энергетической отрасли.
В пятницу представитель немецкой компании Филипп Энч заявил, что Siemens не может подтвердить информацию о возможном выходе из ряда активов в России, но оценивает последствия ситуации с поставкой турбин в Крым.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о возможных планах Siemens выйти из российской «Интеравтоматики» и «Сименс Технологии Газовых Турбин», информацию о чем ранее распространили СМИ, сообщив, что «Интеравтоматика» выступала среди подрядчиков по установке турбин концерна в Крыму.
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