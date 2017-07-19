Россия подбирает «крошки авиационного пирога»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в среду, 19 июля, на МАКСе представила свой прогноз мирового спроса на гражданские самолеты. В ближайшие 20 лет в мире потребуется 41,8 тыс. самолетов, отмечается в обзоре корпорации. Их стоимость составит $5,7 трлн в каталожных ценах 2017 года. Наибольшим спросом у авиакомпаний будут пользоваться узкофюзеляжные самолеты вместимостью 120 и более кресел, на долю которых придется 63% общего количества новых воздушных судов.

Российским авиакомпании, по прогнозу ОАК, потребуется к 2036 году 1,17 тыс. новых пассажирских судов на сумму $135 млрд. При этом имеющиеся твердые заказы покрывают 47% предполагаемого спроса.

Текущий парк российских авиаперевозчиков состоит из 981 пассажирского самолета, а средний возраст российского авиапарка --16,8 лет. По состоянию на конец 2016 года мировой парк гражданских самолетов насчитывал 26,5 тыс. бортов.

Свой прогноз по росту рынка авиаперевозок в России представил европейский концерн Airbus. По версии концерна, России и странам СНГ в ближайшие 20 лет потребуется 1 200 новых самолетов, что в целом совпадает с прогнозом ОАК.

Это открывает неплохие перспективы перед отечественным авиапромом. Но пока больших контрактов на МАКСе почти нет. Во второй день авиасалона было подписано несколько соглашений по среднемагистральному МС-21 и региональному Ил-114.

Авиакомпании «АЛРОСА» и «Саратовские авиалинии» подписали рамочные соглашения об операционном лизинге с «Ильюшин Финанс Ко.». В обоих случаях речь идет о шести самолетах МС-21-300 на срок до 12 лет с поставками в 2022-2025 гг.

Отмечается, что на воздушные суда, в зависимости от требований авиаперевозчика, будут установлены либо канадские двигатели PW1400 либо ПД-14 российского производства.

Российский двигатель для МС-21 в настоящее время проходит процедуру сертификации. Его головной изготовитель — «ОДК-Пермские моторы» обязался поставить в 2022-2023 гг. восемь двигателей для МС-21. Соглашение об этом с «Ильюшин Финанс Ко.» было также подписано на МАКСе.

В первый день авиасалона Red Wings законтрактовала у своей материнской компании «Ильюшин Финанс Ко.» 16 лайнеров МС-21.

Ранее «Иркут» заявлял, что планирует с 2020 года ежегодно производить по 20 МС-21, а с 2023 года нарастить темп производства до 70 машин в год.

Пока же опытный образец МС-21, который совершил свой первый полет 28 мая, проходит программу заводских летных испытаний в Иркутске. После их завершения самолет прилетит в подмосковный Жуковский для прохождения сертификации.

Кроме МС-21 на МАКСе строились планы на лизинг другого российского самолета — Ил-114-300.

Стороны договорились совместно искать эксплуатантов для этого самолета, прорабатывать вопросы финансирования, сроков поставок, порядка ценообразования и оплаты.

«Региональный турбовинтовой самолет Ил-114 встроен в гражданскую линейку ОАК, соответственно при его продвижении на рынок будут использоваться такие же инструменты и механизмы поддержки, как и в отношении SSJ100 и МС-21.

Мы изменили рыночное мышление и теперь создаем не только продукт, но и всю систему, позволяющую осуществить экономически эффективную эксплуатацию самолетов для авиакомпаний и весь комплекс послепродажного обслуживания и сервисной поддержки», — цитирует Масалова агентство «Интерфакс»

ОАК ищет новых покупателей везде, где это возможно. В частности, глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что корпорация предлагает SSJ 100 на замену транспортным самолетам Ту-134 и Ан-148 Минобороны

«Мы продолжаем оставаться в роли оптимистов и считаем, что парк из, если не ошибаюсь, 30 машин Ту-134 можно вполне заменить Superjet. Мы надеемся, что сможем эту тему довести. Пока диалог идет непросто», — сказал Слюсарь.

Совместный российско-украинский лайнер Ан-148 военным не предлагается, «в силу рисков с Украиной». Слюсарь отметил, что текущий контракт по этому самолету также выполняются с трудностями. «Мы в следующем году его завершим, но тоже с переносами, потому что Украина нам все сильнее и сильнее в этом смысле заворачивает возможности поставки».