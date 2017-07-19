Дороже Москвы: почему зашкаливают цены в Крыму

Цены на некоторые продукты на побережье Крыма, а также в кафе и ресторанах, оказались дороже, чем в Москве. Об этом сообщает BFM.

Например, говядина обойдется в 450 рублей за килограмм, свинина - в 350 рублей. Скумбрия стоит 240 рублей, а филе семги — 1 100 рублей. При этом овощи, наоборот, дешевле, чем в столице.

Владелец мини-отеля «Солнечный замок» Евгений Фомин рассказал, что «до скачка доллара, конечно, подешевле было». В то же время он уточнил, что «цена так сильно не менялась на те же помидоры, на овощи, фрукты». «Последний раз я покупал розовые помидоры по 60 рублей», - отметил он.

Шеф-повар ялтинского кафе «Колоннада» рассказал, что холодные закуски, паштеты «и так далее» стоят 390 рублей. «Плюс те закуски, например, которые уже на компанию, состоящие из наших, абсолютно крымских, продуктов, они уже под 700 рублей и так далее. Пиво - где-то порядка 400 рублей, бутылочное, и разливное - тоже порядка 400 рублей», - сообщил он.

Директор и создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков пояснил, что раньше привозил мясо и овощи из южных областей Украины, а теперь «через материк это получается крайне дорого: цена Краснодарского края — плюс 10 или 20 процентов наценка».