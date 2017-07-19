Россиян оставят без бесплатного багажа в самолетах

Госдума на заседании 19 июля рассмотрит проект поправок, которые могут сделать необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Об этом пишет «Коммерсант».

Как отмечает издание, с 2012 года эту идею лоббирует «Аэрофлот» для развития лоукостера «Победа».

Для возвратных авиабилетов поправки к Воздушному кодексу предлагают сохранить право пассажира брать багаж весом в десять килограммов. Также нововведения обязывают перевозчика информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета.

По мнению юристов, опрошенных газетой, это нововведение приведет к злоупотреблениям со стороны перевозчиков. Например, они могут сделать безбагажными почти все популярные у пассажиров невозвратные билеты.

Безбагажные тарифы уже есть у S7 «ЮТэйр» , « Уральских авиалиний ». S7 разрешает провозить по такому тарифу ручную кладь весом до десяти килограммов, «Уральские авиалинии» - место ручной клади весом до пяти килограммов и место багажа весом до десяти килограммов. Однако из-за нечеткости норм перевозчики сталкиваются с претензиями пассажиров.

В «Аэрофлоте» заявили, что нормы багажа должен устанавливать перевозчик, а безбагажные тарифы позволят пассажирам летать дешевле. «Билеты по безбагажному тарифу будут альтернативой, а не заменой обычным билетам», - отметили в компании. В «Уральских авиалиниях» согласились, что поправки позволят снизить стоимость билета для граждан, готовых летать без багажа, оплачивая только нужные услуги.

Поправки, о которых идет речь, были внесены правительством в Госдуму еще в 2014 году, и тогда же были приняты в первом чтении. Девятнадцатого июля нижняя палата парламента рассмотрит их во втором чтении.