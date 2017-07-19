Главные события у вас в почте
«Газпром» тайно начал строительство второй нитки «Турецкого потока»
Компания «Газпром» начала строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из контрагентов подрядчика «Газпрома» и федерального чиновника.
По словам одного из собеседников издания, на дно уже уложили 20-25 километров трубопровода. Этой работой занимается судно-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, которая выиграла тендер «Газпрома».
«Ведомости» отмечают, что «Газпром» еще не сообщал о начале укладки второй нитки «Турецкого потока».
В начале июля появилась информация, что Турция достигла договоренности с «Газпромом» по финансированию строительства «Турецкого потока» на ее территории. Глава турецкой госкомпании Вotas Бурхан Озджан говорил, что «процесс получения разрешений» на вторую ветку газопровода «продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет».
Глава Вotas подчеркивал, что вывод газопровода на сушу будет осуществлен в европейской части Турции, во Фракии в районе Кыйыкёй.
«Турецкий поток» пришел на смену замороженному в декабре 2014 года «Южному потоку». Затем сотрудничество по турецкому газопроводу также было приостановлено из-за конфликта Москвы и Анкары в связи со сбитым российским бомбардировщиком Су-24. После того, как в Турции принесли извинения за сбитый самолет, отношения двух стран стали восстанавливаться, и «Газпром» получил первые разрешения по «Турецкому потоку».
Его строительство должно начаться во второй половине 2017 года, а обе ветки трубопровода мощностью около 16 миллиардов кубометров газа в год должны быть введены в строй в 2019 году.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Вести Экономика
-
Прайм
-
Деловая газета "Взгляд"