Туроператор «Аэлита Трэвел» приостановил работу

Российский туроператор «Аэлита Трэвел» сообщил о приостановке деятельности. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.



«Аэлита Трэвел» приостанавливает работу с 17 июля 2017 года «в связи с невозможностью… исполнить свои обязательства по договорам о реализации туристского продукта по независящим от него причинам».



«Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что организация отдыха в детском оздоровительном лагере «Олимпиум», расположенного в Республика Болгария, город Обзор, база Чавдар по вышеуказанной причине стало невозможным», — добавили в компании.



«Аэлита Трэвел» предлагает всем лицам, имеющие договорные отношения с компанией, приехать в офисы фирмы в Москве и Санкт-Петербурге для составления реестра заявлений на возврат уплаченных денег, формирования пакета документов для страховой компании и решения вопроса страхового возмещения.