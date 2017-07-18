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США почти втрое подняли цены на уголь для Украины
В январе-марте 2017 года Украина закупала металлургический (коксовый) уголь у США по 206 долларов за тонну, хотя в январе-марте 2016 года тонна обходилась Киеву лишь в 71 доллар. Об этом говорится в отчете Минэнерго США, который цитирует Russia Today.
При этом Украина нарастила покупку угля у США - с 355,1 тыс. тонн в начале 2016 года до 865,7 тыс. тонн - в начале 2017.
При этом, например, Норвегия стала закупать американский уголь дешевле. В 2016 она платила по 140 долларов за тонну, а в 2017 - уже по 125 долларов.
Тем не менее, Украина предпочитает уголь из штата Пенсильвания донбасскому. Как ранее заявил президент Петр Порошенко, Киев намерен купить у США два миллиона тонн угля. А по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, американские цены "вполне конкурентны".
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