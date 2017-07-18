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Российская Газета

Курс евро поднимется более чем на 50 процентов

Курс евро поднимется более чем на 50%
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Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro:
- Несмотря на то, что рубль сумел проявить себя чуть более сильным к евро, чем к доллару, все же в долгосрочной перспективе больше шансов на рост именно у единой валюты.
Экономический рост в Европе ускорился до темпов чуть выше трендовых, а Европейский Центробанк (ЕЦБ) стоит на пороге отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики в сторону нейтральной и далее готовится к ужесточению.
На валютном рынке зачастую тренды начинаются до того, как появится главная причина ралли, а не вследствие ее. Именно поэтому в конце 2013 года началось масштабное ралли доллара, так как ФРС объявила о готовности сворачивать стимулы. Кстати, произошло это на летней конференции в Джексон-Хоул, куда в этом году также поедет глава ЕЦБ Марио Драги.
Среди примеров также можно указать обвал японской иены, как только Абе объявил о своей политике "трех стрел", хотя до запуска QE (количественное смягчение) от Банка Японии оставалось около полугода.
Подобным образом и в случае с евро: достаточно намерения Европейского ЦБ изменить политику, и крупные игроки приступят к методичным покупкам, которые способны вызвать существенный рост евро в последующие годы.
Так как ЕЦБ достаточно жестко придерживается таргетирования инфляции, а торговый и бюджетный баланс давно уже в пользу евро, дисциплина в монетарной политике способна обернуться новым многолетним трендом укрепления евро.
В таких условиях евро способен стать лучшим выбором в сравнении с долларом для тех, кто хочет хранить сбережения в валюте. Весьма вероятно, что глобальный цикл на валютном рынке стартовал прошлой зимой с уровня 1,03 к доллару, и в высшей точке этого цикла пара EUR/USD способна преодолеть предыдущие глобальные максимумы вблизи 1,60, то есть прибавить в ближайшие годы более 55 процентов.
Впрочем, тем, кто выбирает между рублями и евро на ближайшие 5-7 лет, сделать выбор сложней за счет более высоких процентных ставок по рублям.
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