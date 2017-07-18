Курс нацвалюты США снизился до минимума сентября 2016 года

Во вторник, 18 июля, позиции доллара США на валютных площадках обновили минимумы с сентября 2016 года. Индекс американской нацвалюты по отношению к корзине основных мировых валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) снизился на 8,4% — до отметки 94,75 пункта с максимальных показателей 103,82, зафиксированных в январе, передаёт Reuters

Доллар также значительно ослабил свои позиции и по отношению к евро. Так, курс валюты ЕС вырос до $1,15 за евро — это максимальное укрепление с мая прошлого года.

Основная причина падения индекса доллара заключается в отказе четырёх американских сенаторов поддержать новый законопроект администрации Дональда Трампа по реформе здравоохранения. Юридические дискуссии в конгрессе США спровоцировали неопределённость на финансовых рынках по поводу дальнейшей экономической политики Трампа.

Отказ от программы Барака Обамы Obamacare (льготное медицинское страхование) был одним из ключевых тезисов предвыборной кампании нового президента США.

Кроме того, аналитики отмечают обеспокоенность инвесторов грядущим заседанием ФРС США и риторикой главы регулятора Джанет Йеллен относительно денежно-кредитной политики государства. Так, ряд участников рынка уверены в будущих «осмотрительных» решениях Федрезерва, поскольку неудовлетворительная макроэкономическая статистика не даёт ФРС возможности ослабить монетарное регулирование.

По данным Министерства торговли США, объём розничных продаж в Соединённых Штатах в июне 2017 года неожиданно сократился на 0,2% по сравнению с маем. Между тем эксперты ожидали роста показателя на 0,1%. Уровень безработицы в США по итогам прошлого месяца вырос до 4,4% (против 4,3% в мае). Любопытно, что эксперты также не ожидали изменений на рынке труда.

Июньская инфляция в Соединённых Штатах составила 1,6% в годовом выражении, говорится в данных Бюро статистики США. Джанет Йеллен в своём недавнем выступлении в конгрессе заявила, что «существует неопределённость в отношении того, как и насколько отреагирует инфляция на изменения в экономике США». По оценке главы Федрезерва, в целом динамика экономических показателей страны говорит о необходимости дальнейшего повышения базовой процентной ставки ФРС — в первую очередь для поддержания рынка труда и стабилизации цен.

«Нервозные» настроения игроков рынка также значительно давят на доллар. Например, ещё 13 июля нацвалюта США подешевела к мировым валютам после двухдневного выступления Джанет Йеллен в конгрессе. Индекс доллара снизился на 0,15% — до 95,61 пунктов.

«Динамика инфляции в США является существенным фактором, который оказывает влияние на политику ФРС США и несколько уменьшает необходимость повышения процентной ставки регулятора. Это негативно отражается на динамике доллара. Более того, комментарии со стороны ФРС становятся более мягкими и перспективы повышения ставки обрисованы менее определённо», — рассказал RT главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик

По мнению экономиста, Дженет Йеллен вряд ли сейчас решится на фундаментальные изменения денежно-кредитной политики, поскольку её полномочия в качестве главы ФРС истекают в феврале 2018 года. И именно эта нерешительность главы Федрезерва также отыгрывается на мировых финансовых рынках.

ЕЦБ может начать ужесточение денежно-кредитной политики. Такой сигнал был получен после выступления Марио Драги в июне по итогам заседания европейского регулятора. Возможно, в этот раз игроки рынка уловят тенденции по сворачиванию программы по поддержке ликвидности, что в итоге окажет поддержку евро и ослабит американский доллар», — прогнозирует в разговоре с RT главный стратег управляющей компании БКС Максим Шеин