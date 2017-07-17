ФАС дала операторам сотовой связи 14 дней на отмену национального роуминга



Федеральная антимонопольная служба России выдала предписание четырём крупнейшим сотовым операторам России об отмене роуминга внутри страны. Специалисты ФАС проанализировали существующие тарифы и пришли к выводу, что взятие дополнительной платы за оказание услуг связи вне домашнего региона не имеет ни экономического, ни технологического обоснования. Теперь операторы должны в течение 14 дней изменить существующие условия тарифных планов, иначе им грозит как штраф, так и изъятие в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода от внутрироссийского роуминга.

«Вымпелком», «Мегафон» и

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение «большой четвёрке» операторов сотовой связи из-за текущей системы тарификации по России. В заявлении ФАС говорится, что со стороны операторов МТС Tele2 установлены признаки нарушения одного из пунктов Закона о защите конкуренции.

По сообщению ведомства, отступления от закона выразились в установлении и поддержании различных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и при поездках по России. Причём, чем дороже у абонента тарифный план, тем меньше для него оказывается разница в тарифах на услуги связи дома и поездках.



«После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи, ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы», — заявили в ведомстве.



Согласно предупреждению ФАС, четвёрка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на свои услуги, исключив необоснованную разницу цен.



Изменения в условия тарифных планов должны быть внесены в течение 14 дней с момента получения предупреждения. Кроме того, операторы по закону обязаны за 10 дней до введения новой тарификации уведомить об этих изменениях абонентов.





Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Елена Заева заявила, что помимо штрафных санкций ФАС может взыскать с компаний «большой четвёрки» необоснованно полученный доход от внутрироссийского роуминга.

«У антимонопольного органа есть такой инструмент, как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода. Мы вправе применить эту норму», — отметила Заева.





При этом административная ответственность в виде штрафа не наступит в том случае, если мобильные операторы выполнят требование ФАС, цитирует Заеву Интерфакс

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RT обратился к представителям «большой четвёрки» с просьбой прокомментировать требование антимонопольной службы. В «Вымпелкоме» и Tele2 отказались комментировать ситуацию, а представитель МТС сказал, что компания пока не получала документов от ФАС, и также воздержался от прояснения позиции компании по данному вопросу. В «Мегафоне» ответили, что будут готовы сделать заявление на данную тему позже.



Жизнь без роуминга





Напомним, 23 июня глава ФАС Игорь Артемьев рассказал, что его ведомство готовит юридические документы для изъятия понятия внутрироссийский роуминг из законодательства.

«Что касается внутреннего российского роуминга и позднее — в рамках Таможенного союза: мы считаем, что быть его не должно», — заявил Артемьев.



Он пояснил, что понятие роуминга останется как техническая характеристика, однако исчезнет как юридическая категория, позволяющая брать дополнительную плату за услуги связи.





В конце июня в Госдуму был внесён законопроект об отмене национального роуминга. Депутаты считают, что такая мера должна повысить доступность мобильной связи и сделать тарифы более прозрачными.



Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин тогда высказался за скорейшую реализацию этой инициативы, поскольку, по его словам, с точки зрения операторов, национальный роуминг давно отжил своё.

«Если вы посмотрите на большинство тарифов и планов, там нет такого понятия как внутренний роуминг внутри сети. Он остаётся исторически на тарифах без ежемесячной оплаты, то есть на пакетных тарифах», — заявил Муртазин.



При этом эксперт добавил, что пакетными тарифами пользуется «крайне незначительное число людей».





Ещё в конце декабря 2016 года за отмену внутрисетевого роуминга выступил Роспотребнадзор . Тогда в ведомстве назвали сами понятия «национальный роуминг» и «домашний регион» пережитками раннего периода деятельности сотовых операторов.