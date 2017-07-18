Жириновский потребовал запретить продажу алкоголя в мелких магазинах

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал полностью убрать алкоголь из мелких магазинов, а в крупных торговых сетях ограничить продаж. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью программы 120 минут на Радио КП потребовал полностью убрать алкоголь из мелких магазинов, а в крупных торговых сетях ограничить продажу, или по крайней мере убрать стеллажи с этой продукцией в самый конец зала, закрыть черной занавеской и написать про яд .

Давайте уберем алкоголь из мелких лавок. Пусть покупателю будет стыдно! А сейчас же заходишь и перед тобой батарея бутылок. Ну зачем сразу человека подталкивать , - поделился мыслями Жириновский. Он посетовал на то, что к нему дети и подростки обращаются, с вопросом о том, какой алкоголь лучше выбрать. По мнению депутата, такое положение дел никуда не годится, его нужно менять.