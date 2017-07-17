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В АРБ прокомментировали решение банков выйти из ассоциации
Ассоциация российских банков (АРБ) выражает сожаление в связи с решением крупнейших банков выйти из её состава. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.
«Мы сожалеем, что несколько крупных кредитных организаций приняли решение о выходе из АРБ. Устав ассоциации подразумевает правило «один член ассоциации — один голос», и это правило неукоснительно соблюдалось», — приводит «Газета.Ru» сообщение.
Отмечается, что все важнейшие решения, связанные с деятельностью ассоциации, «принимаются коллегиально советом АРБ, утверждаются на Съезде ассоциации».
В организации подчеркнули, что заявления о выходе банков будут рассмотрены на Совете АРБ.
Ранее восемь крупнейших банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, сообщили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ).
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