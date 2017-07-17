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Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк объявили о выходе из Ассоциации российских банков
Крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк — объявили о выходе из Ассоциации российских банков (АБР), говорится в совместном заявлении кредитных организаций.
Заявление подписали: председатели правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, Газпромбанка — Андрей Акимов, «Альфа-банка» - Андрей Соколов, ФК «Открытие» - Евгений Данкевич, ВТБ24 – Михаил Задорнов, ВТБ – Андрей Костин, Сбербанка – Герман Греф, а также и.о. предправления Бинбанка Александр Лукин.
«Сообщаем, что в целях развития банковского сектора экономики Российской Федерации, представления наших интересов перед Банком России и государственными органами, выработки совместных решений по интересующим вопросам банковской деятельности, совершенствования законодательства, регулирующего деятельность финансовых организаций, нами будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий, в том числе, создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений, представляющих интересы кредитных организаций», — говорится в заявлении.
Авторы заявления указывают, что эффективность работы ассоциации снижается, а, по их мнению, конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется «многочасовыми речами».
«Мы считаем, что формируемые в Ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами», — указано в заявлении.
Авторы заявления указывают, что эффективность работы ассоциации снижается, а, по их мнению, конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется «многочасовыми речами».
Подписанты назвали высказываемую в документах АРБ критику зачастую необоснованной, а также отметили, что банки часто не привлекаются к участию в подготовке важнейших документов. В марте перед съездом АРБ о приостановке участия в ассоциации объявил «Альфа-банк» - он не согласился с формулировками ежегодного доклада организации. В документе, в частности, говорилось о «фаворитизме» со стороны ЦБ. Глава ВТБ Андрей Костин на съезде заявил, что «ни по форме, ни по содержанию не может в полной мере согласиться с тем, что там написано» и пообещал усилить работу банка с АРБ.
Председатель ЦБ тогда заявила, что Ассоциация российских банков должна задавать высокие стандарты работы банков, а не требовать от ЦБ не отзывать лицензии.
«... Поэтому мне очень странно, что АРБ постоянно призывает Банк России не отзывать лицензии... АРБ, хотя и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает недоверия к фальсификации отчетности, мошенничеству, любым нарушениям закона, любые схемные операции...» — сказала Набиуллина, отметив, что от Банка России фактически требуют закрывать глаза на недобросовестное поведение банкиров.
В свою очередь авторы сегодняшнего заявления назвали необоснованной критику АРБ законодательных инициатив, в том числе о разделении регулирования банков.
«Мы считаем, что уровень конкуренции на финансовом рынке определяется не количеством кредитных организаций, а их качеством: банки, которые лишились капитала либо систематически нарушают требования действующего законодательства, должны удаляться с рынка», — подчеркивается в заявлении.
Вину за сложившуюся ситуацию авторы заявления возложили на Гарегина Тосуняна.
«Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент Ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации», — говорится в заявлении.
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