Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк объявили о выходе из Ассоциации российских банков

ВТБ, Газпромбанк, Бинбанк и Крупнейшие российские банки — Сбербанк ВТБ24 , «Открытие», Россельхозбанк Альфа-банк — объявили о выходе из Ассоциации российских банков (АБР), говорится в совместном заявлении кредитных организаций.

«Сообщаем, что в целях развития банковского сектора экономики Российской Федерации, представления наших интересов перед Банком России и государственными органами, выработки совместных решений по интересующим вопросам банковской деятельности, совершенствования законодательства, регулирующего деятельность финансовых организаций, нами будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий, в том числе, создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений, представляющих интересы кредитных организаций», — говорится в заявлении.

Авторы заявления указывают, что эффективность работы ассоциации снижается, а, по их мнению, конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется «многочасовыми речами».

«Мы считаем, что формируемые в Ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами», — указано в заявлении.

Авторы заявления указывают, что эффективность работы ассоциации снижается, а, по их мнению, конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется «многочасовыми речами».

Подписанты назвали высказываемую в документах АРБ критику зачастую необоснованной, а также отметили, что банки часто не привлекаются к участию в подготовке важнейших документов. В марте перед съездом АРБ о приостановке участия в ассоциации объявил «Альфа-банк» - он не согласился с формулировками ежегодного доклада организации. В документе, в частности, говорилось о «фаворитизме» со стороны ЦБ. Глава ВТБ Андрей Костин на съезде заявил, что «ни по форме, ни по содержанию не может в полной мере согласиться с тем, что там написано» и пообещал усилить работу банка с АРБ.

Председатель ЦБ тогда заявила, что Ассоциация российских банков должна задавать высокие стандарты работы банков, а не требовать от ЦБ не отзывать лицензии.

«... Поэтому мне очень странно, что АРБ постоянно призывает Банк России не отзывать лицензии... АРБ, хотя и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает недоверия к фальсификации отчетности, мошенничеству, любым нарушениям закона, любые схемные операции...» — сказала Набиуллина, отметив, что от Банка России фактически требуют закрывать глаза на недобросовестное поведение банкиров.

В свою очередь авторы сегодняшнего заявления назвали необоснованной критику АРБ законодательных инициатив, в том числе о разделении регулирования банков.

«Мы считаем, что уровень конкуренции на финансовом рынке определяется не количеством кредитных организаций, а их качеством: банки, которые лишились капитала либо систематически нарушают требования действующего законодательства, должны удаляться с рынка», — подчеркивается в заявлении.

Вину за сложившуюся ситуацию авторы заявления возложили на Гарегина Тосуняна

«Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент Ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации», — говорится в заявлении.