Банк России назвал причины ослабления рубля в июне

В июне 2016 года ослабление рубля произошло вследствие роста геополитической напряженности и снижения цен на нефть, сообщает Банк России в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«Основной причиной этого [ослабления рубля] стало значительное снижение нефтяных котировок до уровней, предшествовавших заключению соглашения ОПЕК , на фоне увеличения добычи в Ливии и Нигерии, отсутствия прогресса в снижении запасов, а также признаков ослабления спроса», — отмечает регулятор.

Кроме того, по данным ЦБ, на курс повлияло обострение ситуации в Сирии и прохождение законопроекта о расширении антироссийских санкций через сенат США





«В этих условиях росли котировки CDS на российский суверенный долг, а нерезиденты активно выходили из российских активов», — подчеркнули в Банке России.

При этом регулятор заключает, что волатильность рубля остается достаточно низкой, находясь «вблизи своих средних значений за 2017 год».

В конце июня издание Financial Times писало, что рубль стал самой стремительно подешевевшей валютой в развивающихся странах за май.