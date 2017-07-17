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Туроператоры сворачивают программы по России
Из-за снижения интереса туристов к России туроператоры и отельеры начали корректировать цены и заявленные объемы продаж. Об этом пишет «Коммерсант».
По словам представителя компании «Библио-глобус» Игоря Антонова, из-за низкого спроса многие туроператоры уже приняли решение о сокращении или полном сворачивании своих программ по России. Антонов связывает падение интереса к внутреннему туризму с возвращением на массовый рынок Турции.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что спрос на внутренние направления сократился на 25 процентов.
По словам Ромашкина, первоначально туроператоры связывали такие результаты с холодным летом 2017 года, но «сейчас очевидно, что речь идет об экономических факторах». Он подчеркнул, что 20–30 процентов туров сейчас продаются по себестоимости.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что курортный сезон в Крыму был сорван из-за «жадности» крымских отельеров. По мнению АТОР, «успехи прошлого сезона в Крыму „вскружили“ голову многим местным отельерам» и стали причиной роста цен (местами до 30 процентов) на размещение в 2017 году. В то же время в АТОР отметили, что отельеры пытаются исправить ситуацию и возвращают цены на уровень 2016 года.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что в июне 2017 года продажи туров в Крым упали на 30 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. По ее словам, такие результаты связаны со стабилизацией курса рубля, что стимулирует поездки за рубеж, а также с возвращением путевок в Турцию по низким ценам. Кроме того, перелеты в Крым подорожали в полтора раза, а погода долгое время была неблагоприятной.
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