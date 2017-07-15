Россия ограничила полеты грузинской авиакомпании в Москву в качестве зеркальной меры.

Минтранс запретил самолетам "Грузинских авиалиний" садиться в Москве, поскольку Тбилиси приостановил полеты авиакомпании "Уральские авиалинии" в Грузию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта. Речь идет о четырех рейсах Тбилиси — Москва в неделю.

«Это ограничение является ответной зеркальной мерой»,— заявили в Минтрансе.Там рассказали, что ранее грузинские власти запретили "Уральским авиалиниям" выполнять четыре рейса из Жуковского в Тбилиси. Запрет длится с мая.В Минтрансе говорят, что Грузия должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне.Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией возобновилось в 2014 году.