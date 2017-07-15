Правительство расширило перечень наркотических веществ

Отмечается, что в некоторых регионах России отмечены появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700 и факты отравлений со смертельным исходом, вызванных их потреблением.

"В ряде иностранных государств (в т.ч. в Финляндии, Эстонии, Швеции, Белоруссии) в национальные перечни наркотических средств и психотропных веществ внесено 12 психоактивных веществ, которые не включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России", - говорится в документе.

В пояснительной записке к документу также сообщается, что в России зафиксирована активность по распространению высушенных частей растения "мимоза хостилис", содержащего психоактивное вещество.

"Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом психоактивных веществ. Растение "мимоза хостилис" включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России", - говорится в документе.

Подчеркивается, что расширение подобного списка будет способствовать совершенствованию государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.