«Мимозу хостилис» внесли в перечень наркотических веществ

В России признали наркотиком растение, известное как «мимоза хостилис». Ее высушенные стебли, листья и семена включили в перечень растений, содержащих наркотические и психотропные вещества.Об этом сообщает сайт правительства РФ.

«В российском сегменте интернета зафиксирована активность по распространению высушенных частей растения «мимоза хостилис», которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин, а также его семян, применяемых для культивации», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в некоторых регионах России появились психоактивные вещества с торговым наименованием U-47700. Уже есть факты отравлений со смертельным исходом, вызванных их потреблением.

При этом в Финляндии, Эстонии, Швеции, Белоруссии и других странах они считаются запрещенными, а в России пока нет.

Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом психоактивных веществ.

Всего в перечень включены 12 наименований. Согласно опубликованному документу, в перечень также попали "Дезхлорэтизолам", "Диклазепам", "Клоназолам", "Метоксикетамин", "Фуранилфентанил", "Беноциклидин".