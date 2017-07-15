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"Мимозу хостилис" внесли в перечень наркотических веществ
В России признали наркотиком растение, известное как «мимоза хостилис». Ее высушенные стебли, листья и семена включили в перечень растений, содержащих наркотические и психотропные вещества.Об этом сообщает сайт правительства РФ.
«В российском сегменте интернета зафиксирована активность по распространению высушенных частей растения «мимоза хостилис», которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин, а также его семян, применяемых для культивации», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в некоторых регионах России появились психоактивные вещества с торговым наименованием U-47700. Уже есть факты отравлений со смертельным исходом, вызванных их потреблением.
При этом в Финляндии, Эстонии, Швеции, Белоруссии и других странах они считаются запрещенными, а в России пока нет.
Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом психоактивных веществ.
Всего в перечень включены 12 наименований. Согласно опубликованному документу, в перечень также попали "Дезхлорэтизолам", "Диклазепам", "Клоназолам", "Метоксикетамин", "Фуранилфентанил", "Беноциклидин".
Отмечается, что документ был внесен МВД, в рамках реализации государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков».Mimosa hostilis или Mimosa tenuiflora - вид многолетних вечнозеленых деревьев или кустарников рода Мимоза. Растение известно в Бразилии. Его части использовали для приготовления традиционных психоактивных напитков, которые пили жрецы амазонских племен для «общения с богами».
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