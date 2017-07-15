Путин заявил, что власти России не позволят задирать цены на бензин

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены. Об этом он сказал во время общения с работниками Лебединского ГОКа

«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы», — цитирует Путина ФАН.

Он отметил, что власти не собираются искусственно занижать цены на топливо из-за возможного негативного влияния на экономику России.

Ранее Путин сообщил об упрощении получения гражданства России для украинцев.