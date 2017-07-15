Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Путин заявил, что власти России не позволят задирать цены на бензин

Путин: власти России не позволят задирать цены на бензин
Фото:
Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены. Об этом он сказал во время общения с работниками Лебединского ГОКа.
«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы», — цитирует Путина ФАН.
Он отметил, что власти не собираются искусственно занижать цены на топливо из-за возможного негативного влияния на экономику России.
Ранее Путин сообщил об упрощении получения гражданства России для украинцев.
Еще 33 источника
Авто Белгород Бизнес Главное Еще 1 тег
Лебединский гок
Владимир Путин
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости