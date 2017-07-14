Владимир Путин: Власти РФ не позволят задирать цены на бензин

Власти РФ не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены, но и не будут искусственно их занижать, так как это вредно для экономики страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината

Работники предприятий пожаловались президенту на цены на бензин.

"Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы", - отреагировал президент.

Объяснив при этом вред от искусственного занижения цен, он сообщил, что для отдельных потребителей российские власти стараются держать их на более низком уровне. В качестве примера он привел сельхозпроизводителей во время уборочной и посевной кампаний.

Один из сотрудников спросил: почему бензин дорожает, несмотря на то, что Россия является одним из ведущих нефтедобывающих государств? К тому же, это происходит на фоне снижения цен на нефть в мире.

Путин пояснил, что такая ситуация связана со многими факторами, в том числе внешней конъюнктурой на этот вид топлива. "Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый "железный занавес", - сказал он.

При этом в России цены на бензин и так ниже, чем в ряде государств, что ведет к тому, что топливо вывозится за границу, рассказал президент. "Поэтому, если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень", - сказал он.