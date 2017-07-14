Назван предельный курс ослабления рубля до конца июля

Сегодня у рубля есть шансы несколько укрепиться: пятница на рынке - стандартное время для фиксирования прибыли, тем более, что ситуация поддерживается спросом на рубли из-за приближающегося периода налоговых выплат. При этом до августа пара "доллар-рубль" вряд ли преодолеет отметку в 61 рубль за единицу американской валюты, считают некоторые биржевые аналитики.



Хотя я склонен к более пессимистичному варианту, что этот потолок будет пробит, но не сильно. Мне совершенно непонятна ситуация с урожаем и его объемами в связи с погодными аномалиями. Если объемы будут малы, то это приведет к ухудшению ситуации с экспортом, к росту инфляции. На негатив по отношению к рублю давит отсутствие предпосылок к росту нефтяных цен. Многие страны нарушают соглашение о сокращении добычи.



С другой стороны, есть и факторы, которые позволят избежать серьезного проседания курса - снижение деловой активности в августе из-за сезона отпусков, снижение объема торгов в целом.





Пока же рубль вчера укрепился в рамках индексной сессии, на основе которой в 11:30 Центральный банк определяет официальный курс национальной валюты. Продолжилось укрепление и дальше, поддержанное спросом на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, готовящихся к налоговому периоду, начинающемуся в ближайшие дни.



Помогла рублю и глава ФРС США Джанет Йеллен , которая заявила о том, что планов резкого повышения ставки у американского регулятора нет. Чем, в результате, спровоцировала интерес игроков к операциям carry trade на российском рынке.

Официальный курс доллара на сегодня, 14 июля, составляет 60 рублей 18 копеек за единицу американской валюты (ослабление на 34 копейки). За один евро дают 68,81 рубля (ослабление на 64 копейки).