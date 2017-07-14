Главные события у вас в почте
СМИ: покупки в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать для россиян на 18%
Фото: ТАСС
При введении НДС вместо таможенных пошлин покупки россиян в иностранных интернет-магазинах могут подорожать на 18%, пишет "Известия".
Отмечается, что подобная инициатива обсуждалась на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), посвященном выравниванию конкурентных условий для работы российских и иностранных онлайн-площадок.
"Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 миллиардов руб. ежегодно", — пишет издание.
Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. В случае отказ интернет-магазина от таких действий, НДС будут платить покупатели — при получении товара.
Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что правительственная комиссия по транспорту обсуждает установление нулевого НДС на аэропортовые услуги при обслуживании международных рейсов и 18% — внутренних.
Оставить комментарий