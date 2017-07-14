Росстандарт: УАЗ отзывает около 150 тысяч машин

Ульяновский автозавод отзывает в России 149 тысяч 579 автомобилей УАЗ, которые были реализованы с марта 2014 года по настоящее время. Как сообщил сегодня Росстандарт, это решение связано с рядом возникших проблем.

По данным ведомства, отзыву подлежат 70 тысяч 761 автомобиля марки УАЗ (Патриот, Пикап, Карго), реализованных с марта 2014 года по июль нынешнего. Причиной отзыва транспортных средств являются некорректно уложенные жгуты проводов датчика кислорода.

При этом на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка правильности укладки жгутов датчика кислорода.

Кроме того, на 70 тысяч 255 автомобилях УАЗ (Патриот, Пикап, Карго), реализованных за то же время, будет выполнена проверка правильности прокладки трубок сцепления. Между тем продажи автомобилей УАЗ на зарубежных рынках по итогам полугода достигли 1911 штук, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года.