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Гендиректора "Силовых машин" отпустили
Фото: Силовые машины
Руководителя ОАО «Силовые машины» Романа Филиппова отпустили под подписку о невыезде. Его обвиняют в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает портал «Фонтанка».
Следствие устанавливает, были ли действия Филиппова, продемонстрировавшего документы с секретной информацией посторонним лицам, умышленными. На топ-менеджера завели уголовное дело. В квартире главы компании и на его рабочем месте прошли обыски. Предположительно, задержание связано с расследованием инцидента с поставкой турбин Siemens в Крым. Турбины были произведены компанией «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ), где 65% акций принадлежит Siemens, 35% - ОАО «Силовым машинам». В самой компании отказались комментировать задержание главы предприятия.
Крым в марте 2014 года вошёл в состав России по результатам референдума. Европейский союз и США наложили на полуостров санкции, запрещающие местным компаниям взаимодействовать с крымскими предприятиями.
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