Уклонение от врачей выйдет себе дороже

Работодателей хотят заставить отвечать за диспансеризацию сотрудников





По данным “Ъ” Минздрав предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию. Компании могут обязать платить повышенный тариф ОМС — против этого уже выступает бизнес-объединение « Деловая Россия ». По оценке же экспертов РАНХиГС , сейчас в программе диспансеризации обследования, имеющие наибольший потенциал снижения смертности, составляют относительно небольшую долю. Борьба же с остальными выявляемыми заболеваниями требует популяризации в РФ здорового образа жизни.



Минздрав предлагает правительству сделать нанимателей ответственными за диспансеризацию и профосмотры сотрудников (“Ъ” ознакомился с документами ведомств). Как сообщили “Ъ” источники в ведомствах, 13 января на совещании у вице-премьера Ольги Голодец Минздрав предложил ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. По протоколу совещания, вице-премьер поручила Минздраву, ФОМС и Минюсту проработать эту возможность. 6 марта ведомства отчитались: в рамках законодательства у правительства нет возможности использовать такие меры. Тогда Минздрав предложил создать рабочую группу для разработки «системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей», программы пропаганды здорового образа жизни и корпоративных программ работодателей.

30 июня письмом в аппарат правительства ведомство сообщило, что на совещании в мае с участием Минюста и ФОМС было выдвинуто предложение повысить тариф отчислений на ОМС для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС. Ставку и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.



Как сообщили “Ъ” в Минздраве, конкретный сценарий пока не утвержден. С 2013 года диспансеризацию прошли уже более 85 млн россиян (так, в 2016 году — 22,15 млн). Минздрав отмечает, что эта процедура позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. Так, в 2016 году в рамках онкообследований уже 55% опухолей были выявлены на первой-второй стадиях, что снизило одногодичную летальность «до 23%» и повысило пятилетнюю выживаемость пациентов «до 53%». С 2018 года, отмечает Минздрав, диспансеризация станет еще более целевой и доказательной.





По мнению главы корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и члена генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия» Сергея Колесникова , «новая бюрократическая процедура увеличит расходы компаний на бухгалтерию». «Эффект диспансеризации пока не доказан, а административная нагрузка на бизнес вырастет в разы»,— говорит он.



При этом, как поясняют эксперты РАНХиГС, онкология, приведенная в пример Минздравом,— только один из фокусов диспансеризации. Эффект от проверки пациентов на другие заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые, гораздо ниже. В 2014 году ФОМС потратил на диспансеризацию около 27 млрд руб.— тариф на одну процедуру в среднем составляет 1,5 тыс. руб. (в 2016 году, по данным источников “Ъ”, сумма выросла до 33 млрд руб.). По оценке экспертов РАНХиГС, на анализы, с максимальной вероятностью снижающие смертность населения, при диспансеризации 2014 года было потрачено только 4,5 млрд руб. «Если нашли рак на ранней стадии, пациента можно пытаться вылечить. А если обнаружили повышенное артериальное давление вследствие определенного образа жизни — начать следить за своим здоровьем пациент может только сам. К сожалению, это россиянам пока не свойственно»,— говорит курировавший исследование заместитель главы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров

По мнению экспертов РАНХиГС, для эффективного контроля за заболеваниями, которые являются следствием образа жизни, диспансеризация должна стать частью системы мероприятий по укреплению здоровья населения — от целевых программ по борьбе с курением и неправильным питанием до расширения практики предоставления бесплатных лекарств.



Анастасия Мануйлова