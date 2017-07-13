СМИ: суд Кипра подозревает российский Промсвязьбанк в мошенничестве

Филиал российского Промсвязьбанка в Лимасоле, Promsvyazbank PJSC, стал фигурантом уголовного дела, поступившего в окружной суд Никосии, столицы Республики Кипр. В сговоре с целью мошенничества против активов голландской United Investors также обвиняется местная компания Maxoton. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на документы суда.

По версии обвинения, Maxoton без ведома United Investors стал мажоритарным акционером российских компаний Ramfood LLC и RAM Holding LLC, для чего банк умышленно финансировал увеличение уставного капитала, а также приобрел долг компаний.

Первое судебное заседание, как сообщает "Росбалт", назначено на 29 сентября.