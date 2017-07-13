Абонентам предложили оплатить «закон Яровой»



Участники рынка по-прежнему считают невыполнимыми требования «закона Яровой»: дополнительные затраты операторов оцениваются в 17 трлн руб. к 2019 году, что заставит отложить строительство сетей 5G и переход на цифровую экономику. В Российском Союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагают сделать вступление закона в силу поэтапным и ввести «специальный платеж для абонентов», который может составить 3–5% от среднемесячного счета.



Комиссия РСПП по связи и информационным технологиям разработала проект поправок к «закону Яровой», которые предполагают введение «специального платежа для абонентов и пользователей услуг связи», который оператор связи получал бы в соответствии с лицензией, заявили на заседании комиссии. Сумма такого платежа может составить 3–5% среднемесячного счета абонента. Расходование средств, полученных от этого платежа, по предложению комиссии, может осуществляться в рамках концессионного соглашения, заключенного между РФ и операторами для модернизации и эксплуатации, необходимых для реализации требований по хранению трафика в рамках «закона Яровой». При этом контроль средств, собранных от абонентских платежей, должно будет осуществлять Минкомсвязи

Помимо этого, комиссия РСПП пришла к выводу, что требования закона сейчас остаются невыполнимыми и неподъемными для отрасли. Реализация всех норм вынудит отложить реализацию инвестпрограмм по строительству сетей 5G и госпрограмму перехода на цифровую экономику. Проведенная комиссией оценка показала, что операторам связи, как крупным, так и малым и средним,



для реализации «закона Яровой» в соответствии с подготовленными Минкомсвязи нормативно-правовыми актами потребуются дополнительные затраты в размере 17 трлн руб. к 2019 году.



Для соблюдения баланса между эффективным противодействием терроризму и необходимостью дальнейшего технологического развития отрасли РСПП предложило доработать «пакет Яровой» и вводить его на территории страны поэтапно в течение как минимум трех лет, ограничить сроки хранения голоса и СМС-сообщений одним месяцем, а хранение трафика данных либо 72 часами в кольцевом буфере, либо шестью месяцами в отношении конкретных лиц.