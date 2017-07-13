Глава ЦБ пообещала полностью зачистить банковский сектор России

«Низкое качество конкуренции так же плохо, как и ее отсутствие. Честный бизнес не должен конкурировать с мошенниками», — подчеркнула она.



Обеспечить здоровую конкуренцию на рынке регулятор планирует, завершив очистку банковского сектора. «Это означает полный вывод с рынка недобросовестных игроков», — пояснила Набиуллина.



12 июля глава ЦБ заявила, что собственников и менеджмент банков с признаками вывода активов нельзя пускать за рубеж на время сбора доказательств.

