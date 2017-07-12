В Москве расхватывают мини-квартиры

Продажи новостроек в Москве бьют рекорды по числу сделок. Спросом пользуется в основном самое дешевое жилье.



Объем сделок на рынке новостроек в пределах МКАД в первом полугодии 2017-го вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такого количества сделок на рынке — почти 24 тысячи — не было даже в докризисном 2013 году.



Причины роста — рекордное предложение по объемам жилья, низкие цены на квартиры и доступная ипотека. Но, по словам партнера компании Blackwood Константина Ковалева, на рынке все еще главенствует покупатель, поэтому о высокой доходности сделок говорить не приходится.



Константин Ковалев, партнер компании Blackwood , партнер компании Blackwood

«Рынок остается сегодня рынком покупателя. Покупатель сегодня очень серьезно задумывается о бюджете сделки, поэтому бюджет сделки падает, интерес в большей части сконцентрирован на экономклассе и небольших квартирах. Почему показатели этого года по «первичке» показывают такую позитивную тенденцию? Это связано в первую очередь с тем, что сегодня первичный рынок серьезно поддерживается государством льготными кредитами, и к тому же сами застройщики, больше чувствуя запросы покупателя, пытаются минимизировать цену сделки. Поэтому большое количество квартир, которое сегодня продано, малогабаритные, но в любом случае это спрос: он сегодня концентрируется большей частью на экономсегменте и «первичке».





Продажи растут в основном в тех проектах, которые находятся на стадии строительства. Площадь жилья и его качество покупателей интересует в последнюю очередь, главное — цена, говорит руководитель департамента проектного консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой» Татьяна Шарова

Татьяна Шарова, руководитель департамента проектного консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой»

«Бюджет покупки сейчас в Москве беспрецедентный. Если несколько лет назад позволить себе квартиру за 4-5 млн в Москве было нереально, то сейчас такие предложения уже действительно есть. Но одной из основных тенденций является уменьшение средней площади квартир. На рынок стали выходить квартиры беспрецедентно небольших площадей, к примеру, 17-19 метров, такого раньше не было. Зачем это делается? Когда человек выбирает себе квартиру, он смотрит не на стоимость квадратного метра, а на бюджет покупки. Я бы о каком-то рекордном росте не говорила, но ситуация стабильна, спрос есть. По сравнению с прошлым годом проседания нет, но говорить, что это какой-то галопирующий спрос, что квартиры разлетаются как горячие пирожки, наверное, тоже не приходится. Есть проекты, которые показывают высокие темпы — 40-60 сделок в месяц, есть проекты мегауспешные, где продается по 100-120 квартир в месяц. В условиях волатильности, рост курса доллара, летнего периода, который всегда подвержен спадам спроса, ситуация очень хорошая, стабильная».





В то же время заметно сократился объем сделок на вторичном рынке Москвы. В первом полугодии 2017-го их количество снизилось на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.