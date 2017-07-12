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В МВД раскрыли миллиардную схему обналички денег
Полицейские раскрыли крупную схему по незаконному обналичиванию денег через сеть салонов связи и терминалы. Об этом сообщается в пресс-релизе официального представителя МВД РФ Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.
По словам Волк, подозреваемые с 2013 года проводили незаконные банковские операции без регистрации через салоны и терминалы, расположенные в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
По данным МВД, в рамках этой схемы деньги в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а «накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам». За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 3,5 процента. Доход по этой схеме составил около миллиарда рублей.
Против предполагаемых преступников возбудили дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Шестерых организаторов схемы и ее «активных участников» отправили под домашний арест.
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