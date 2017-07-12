В МВД раскрыли миллиардную схему обналички денег

Полицейские раскрыли крупную схему по незаконному обналичиванию денег через сеть салонов связи и терминалы. Об этом сообщается в пресс-релизе официального представителя МВД РФ Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Волк, подозреваемые с 2013 года проводили незаконные банковские операции без регистрации через салоны и терминалы, расположенные в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По данным МВД, в рамках этой схемы деньги в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а «накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам». За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 3,5 процента. Доход по этой схеме составил около миллиарда рублей.