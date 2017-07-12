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По секрету: Кто взрывает Россию
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
Всё, что надо знать о борьбе силовиков с Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров и глава Роскомнадзора Александр Жаров несколько дней развлекали публику, споря, угрожает ли анонимный мессенджер национальной безопасности. Дошло до взаимных обвинений.
Боевое крещение
Многие обыденные продукты и изобретения, которыми мы пользуемся каждый день, смогли выйти на рынок только из-за войн и вооружённых конфликтов.
Остро о 90-х
В начале 1990-х у каждого советского человека появился шанс стремительно обогатиться. Успех определяли всего два фактора
Почему в России все пошло не так
12 июня отмечается государственный праздник — День России; 27 лет назад первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете. Так началась история новой страны.
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